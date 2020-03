Sliema, Malta (ots/PRNewswire) - Das rasant wachsende Unternehmen hinter EagleBet.com erfreut sich großer Anerkennung durch die maltesische Regierung. Malta gilt als iGaming-Zentrum der Welt.OGaming, das Mutterunternehmen von EagleBet, hat seine vernetzte globale Unternehmenszentrale in Sliema eröffnet. Bei der Eröffnungsfeier war Clayton Bartolo vor Ort, der parlamentarische Staatssekretär für Finanzdienstleistungen und die digitale Wirtschaft von Malta.Ebenfalls anwesend war Heathcliff Farrugia, CEO der Malta Gaming Authority, sowie Ivan Fitelli, CEO von GamingMalta, einer gemeinnützigen Stiftung der maltesischen Behörden zur Regulierung der Glücksspielbranche.Zur Zeit unterhält OGaming zwei Online-Plattformen: EagleBet für den europäischen Markt und die auf Brasilien ausgerichtete BetGold. Weitere Präsenzen werden in Kürze erwartet.Bartolo sagte anlässlich der feierlichen Enthüllung der Wandtafel:"Ich wünsche OGaming nur das Beste. Andere Unternehmen, die auf relativ kleinem Fuß hier begonnen haben, konnten ihre Investition auf Malta beträchtlich steigern."Genau das erhoffe ich mir für OGaming, sein Personal, Management und alle, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmen verbunden sind."Thomas Golding, CEO von OGaming, sagte:"Malta ist das globale Zentrum des iGaming, und von daher ist es nur sinnvoll, hier unsere Basis zu haben. Ich sehe es als ein Zeichen wachsender Bedeutung, dass wir einen Regierungsbeamten zur Eröffnung unserer Niederlassung begrüßen dürfen."Die maltesische Offenheit und die Leichtigkeit, mit der hier Geschäfte getätigt werden, ermöglicht es jungen, ambitionierten Unternehmen wie OGaming, eine Geschäftskultur aus unterschiedlichsten Vorstellungen und Fertigkeiten aufzubauen."Seit unserem Start 2018 haben wir uns in ein wirklich internationales Unternehmen entwickelt: wir beschäftigen mehr als 30 Mitarbeiter aus über 12 Nationen."Der Erfolg unserer europäischen Plattform EagleBet seit ihrem Debüt im vergangenen Jahr hat uns in der Tat begeistert - unsere Spieler kehren Monat um Monat zurück. Für das zweite Halbjahr 2020 und darüber hinaus halten wir für weitere regulierte Märkte spannende Entwürfe bereit."Weitere Einzelheiten über OGaming finden Sie auf www.OGaming.com (http://www.ogaming.com/) oder www.EagleBet.com (http://www.eaglebet.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1136193/EagleBet_Malta_Clayton_Bartolo_Thomas_Golding.jpgPressekontakt:June KellyJuicy Marketing & Design+44-(0)7813 679468June@juicymar.comOriginal-Content von: OGaming, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142863/4554113