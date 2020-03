Im deutschen Wertpapierhandel liegt das Wertpapier von ADVA Optical Network zur Stunde im Plus. Die Aktie kostete zuletzt 4,35 Euro. Eine Verteuerung in Höhe von 18 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von ADVA Optical Network. Bewertet wird das Wertpapier derzeit am Aktienmarkt mit 4,35 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...