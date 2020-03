Was sich derzeit an den Kapitalmärkten abspielt, kann man durchaus als Jahrhundertereignis bezeichnen. Denn es ist schon erstaunlich, in welch kurzer Zeit es das Coronavirus geschafft hat, die Kurse so massiv nach unten zu ziehen. Die Tagesverluste waren teils so stark, dass selbst erfahrene Investoren mit langjähriger Börsenerfahrung nur noch mit dem Kopf schüttelten. Die Nachrichtenlage ist im Moment so schlecht, dass viele Anleger, die schon lange auf etwas tiefere Kurse gewartet hatten, sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...