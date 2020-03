Die Aktie des beliebten, norwegischen Wasserstoffherstellers Nel ASA (WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235) musste nach einem kurzzeitigen hoch einen herben Verlust wegen der Corona Krise hinnehmen. Die Aktie stand am 19. Februar auf ihrem Höhepunkt von 1,47 Euro. Aktuell steht das Wertpapier noch bei 75 Cent. Heute meldete sich das Unternehmen mit Neuigkeiten zur Krise. In einem operationellen Update von Nel Asa in Bezug auf Covid-19 erklärte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...