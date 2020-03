München (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: In vielen Ländern wurden angesichts der zunehmenden Ausbreitung von COVID-19 Maßnahmen zur Isolierung und sozialen Distanzierung ergriffen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie vom Online-Versandhändler Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) Ländergrenzen würden für Ein- und Ausreisende geschlossen, Arbeitnehmer seien weitestgehend angehalten worden von zu Hause aus zu arbeiten, Ausgangsperren würden verhängt und Bildungseinrichtungen, Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe würden geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...