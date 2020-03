Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Maßnahmen der Zentralbanken (EZB, FED, BoE, Norges Bank usw.) zeigten zum Wochenschluss zunächst Wirkung, so die Analysten der Helaba.Ob die Beruhigung der Lage aber von Dauer sei, müsse sich noch herausstellen, denn noch würden die Infektionszahlen in Europa steigen. Zudem verschärfe sich die Lage in den USA. Am Donnerstag sei der Lockdown im Bundesstaat Kalifornien veranlasst worden und weitere Maßnahmen dürften folgen. Der heutige Chicago-FED-Index werde auf die Rezessionssorgen hinweisen und die Nachfrage nach vermeintlich sicheren Anlagen latent stützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...