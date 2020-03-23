Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 23.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
Folgen Sie dem Geld! Firmen mit außerordentlichem Zukunftspotential entdecken und vor der Masse investieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 863617 ISIN: AU000000ALK9 Ticker-Symbol: AK7 
Tradegate
23.03.20
08:28 Uhr
0,300 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ALKANE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALKANE RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,284
0,314
07:00
0,282
0,322
11:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALKANE RESOURCES
ALKANE RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALKANE RESOURCES LTD0,3000,00 %