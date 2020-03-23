Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 23.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
Folgen Sie dem Geld! Firmen mit außerordentlichem Zukunftspotential entdecken und vor der Masse investieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JDKP ISIN: AU000000CHN7 Ticker-Symbol: C8U 
Tradegate
23.03.20
11:16 Uhr
0,179 Euro
+0,093
+109,02 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CHALICE GOLD MINES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHALICE GOLD MINES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,073
0,120
07:00
0,173
0,175
11:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHALICE GOLD MINES
CHALICE GOLD MINES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHALICE GOLD MINES LIMITED0,179+109,02 %