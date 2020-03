Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 24. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut? Fahrräder"Verbraucherinnen und Verbrauchen wollen so viel als möglich über das neuartige Virus wissen. "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann beantwortet die wichtigsten Fragen, zum Beispiel zur Quarantäne, und informiert über Risikogruppen oder Vermeidung von Infektionen. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 24. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr. Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut? Fahrräder" im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere geplante Themen:Corona-Betrug - wie Betrüger Angst vor Corona ausnutzenIn Zeiten von Corona herrscht große Unsicherheit und Angst. Das nutzen Betrüger aus. Mit Fakeshops locken sie Verbraucherinnen und Verbraucher, die hoffen, online noch an ausverkaufte Produkte zu kommen. Die Landeskriminalämter warnen vor einer Neuauflage des Enkeltricks.Hamsterkäufe - wie kommt es, dass die Regale leer sind?In den vergangenen Wochen standen Kundinnen und Kunden oft vor leeren Regalen - Klopapier, Mehl oder H-Milch waren ausverkauft. Was veranlasst die Menschen zu Hamsterkäufen? Es heißt, die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs sei sicher, doch viele fragen sich, ob das stimmt. Ist es tatsächlich notwendig, die privaten Vorratslager über das normale Maß aufzufüllen? "Marktcheck" recherchiert.Keimfalle Smartphone - wie viele Keime landen auf dem Smartphone?Ein Smartphone wird ständig in den Händen gehalten, auch wenn diese gerade nicht gewaschen sind. Wie hoch ist die Keimbelastung eines Mobiltelephons und wie kann man es am besten sauber halten?Croissants zum Aufbacken - welche schmecken am besten?Die Auswahl an Croissants zum Aufbacken ist groß. "Marktcheck" testet Geschmack und Qualität mehrerer Produkte."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.Im Anschluss daran:"Preiswert, nützlich, gut? Fahrräder"Trekking-, Mountain- oder City-Bike - mit welchem Rad macht das Fahren am meisten Spaß? Lohnen sich E-Bikes mit elektrischer Unterstützung? Die Investition sollte man gut überlegen. Ein E-Bike kostet mindestens 900 Euro, der Preis kann auf mehrere Tausend Euro steigen. Welches Fahrrad ist preiswert, nützlich und gut? SWR Reporterin Eva Röder und eine Testfamilie prüfen verschiedene Fahrräder in der Praxis. Welches Zubehör braucht man und gibt es Reifen, die nie platt werden? Außerdem findet Eva Röder heraus, ob Fahrrad-Gadgets wie Laser-Licht oder Fahrrad-Airbags sinnvoll sind."Preiswert, nützlich, gut?" Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR Reporterin Eva Röder.ARD Mediathek: Beide Sendungen nach Ausstrahlung vom 24.3.2020 bis 24.3.2021 verfügbar unter www.ARDmediathek.de (http://www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck. (http://www.SWR.de/marktcheck.) Außerdem auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck)). Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-corona-gesundheitsschwerpunkt.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4554202