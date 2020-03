CO.DON AG: Erneute erfolgreiche GMP Zertifizierung für den Standort TeltowDGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: Erneute erfolgreiche GMP Zertifizierung für den Standort Teltow23.03.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG: Erneute erfolgreiche GMP Zertifizierung für den Standort TeltowBerlin / Teltow / Leipzig, am 23. März 2020 - Der CO.DON AG wurde durch das LAVG Brandenburg (Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit) erneut die GMP-Konformität ihres Standortes Teltow bestätigt. GMP - "Good Manufacturing Practice" - ist ein international bindender Standard zur Gewährleistung höchster Sicherheits- und Qualitätsanforderungen im Pharmabereich.Nach der dreitägigen umfassenden Inspektion hob die die Chef-Inspektorin während der Abschlussbesprechung ausdrücklich die exzellente Vorbereitung und die hohe Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CO.DON AG hervor.Der Vorstand und die Leitung des Standortes Teltow sowie die gesamte Führungsriege danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Standorte Teltow und Berlin, die dies gemeinsam als Team vollbracht haben.CO.DON sieht die Zertifizierungsanforderungen als Bestandteil einer sämtliche Unternehmensbereiche einschließenden Wertschöpfungskette, an deren Ende die optimale Erfüllung aller Kundenanforderungen steht. Durch die Erfüllung wird der hohe Qualitätsstandard, den das Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen erreicht, bestätigt.Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der weltweit größten und modernsten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur. Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.KontaktMatthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations T: +49 (0)30-240352330 F: +49 (0)30-240352309 E: ir@codon.de23.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1003979Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003979 23.03.2020