London (www.fondscheck.de) - Der digitale Vermögensverwalter Moneyfarm hat in der vergangenen Woche seine Portfolios abermals angepasst und deutlich defensiver aufgestellt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit reagiert das Unternehmen auf die weiterhin anhaltend hohe Volatilität an den Märkten und die wirtschaftliche Unsicherheit, die durch die Ausbreitung des Coronavirus und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hervorgerufen werden. ...

