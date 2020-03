Unterföhring (ots) -- Das Sky Programm wird für Eltern und Kinder jetzt nochattraktiver- Für alle Kunden inklusive: Die Sender Nick Jr. und NickToonsstarten im April 2020 bei Sky- Umfangreiches On Demand Entertainment für die ganze Familie aufSky Q und Sky Ticket jederzeit auf Abruf- Nick Jr.: der clevere Lern-Spielplatz für Kinder- NickToons: Wo die Kinder im Mittelpunkt stehen und vor allemeines zählt: Spaß!- Die kleinen Zuschauer dürfen sich auf ihre größten Helden wie"PAW Patrol", "Top Wing", und "SpongeBob Schwammkopf" freuen 23. März 2020 - Sky ist die perfekte Entertainment-Plattform für die ganze Familie und wird ab April 2020 mit Nick Jr. und NickToons um zwei weitere starke Marken reicher - linear und auf Abruf. Sowohl beide Sender aus dem Portfolio von ViacomCBS Networks International, als auch deren auf Abruf verfügbaren Programme sind für alle Sky Kunden, sowie für alle Sky Ticket Kunden mit Entertainment Ticket vom Start weg inklusive.Nick Jr. ist die Marke für Eltern und Kinder. Hier treffen spannende, lustige sowie pädagogisch wertvolle Inhalte auf starke Charaktere, in die Kinder voller Freude eintauchen und spielend neues lernen können: Die perfekte Symbiose aus einem kunterbunten Spielplatz für Kinder und einer vertrauensvollen Marke für Eltern. Kids dürfen sich bereits zum Start auf die Neuauflage von "Blue's Clues" und Helden wie "PAW Patrol", "Top Wing" oder "Blaze und die Monster-Maschinen" freuen.NickToons ist die Marke für Action, Humor und Abenteuer rund um die beliebten Nickelodeon-Serienhelden. Die jungen Zuschauer feiern hier ein Wiedersehen mit ihren Lieblingen etwa aus "SpongeBob Schwammkopf", "Willkommen bei den Louds" oder "Lego City Adventures".Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels/Strategy bei Sky Deutschland: "Mit den Marken von Nickelodeon erweitern wir perfekt das starke Sky Familienportfolio. Wir freuen uns, dass Familien, zusätzlich zu Boomerang, Junior und Cartoon Network ab April das vielfältige Programm von Nick Jr. und NickToons mit Sky und Sky Ticket genießen können; jederzeit linear oder auf Abruf."Michael Keidel, Vice President Content Distribution & Sales bei ViacomCBS Networks GSA: "Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Sky noch mehr Kinder und Familien mit den spielerischen und kindgerechten Inhalten von Nickelodeon zu erreichen - linear und auf Abruf. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt um unsere Marke überall dort zu platzieren, wo starke Inhalte eine Heimat haben."Kunden mit Sky Q haben zusätzlich die Möglichkeit, den Kids Mode zu aktivieren. Einfach Jugendschutz PIN eingeben, schon wechselt Sky Q auf eine bunte, kindgerechte Bedienoberfläche. Mit eingeschaltetem Kids Mode können junge Zuschauer ausschließlich auf lineare Sender, On Demand Inhalte und Aufnahmen aus der Kids Sektion zugreifen.Über NickelodeonNickelodeon ist weltweit die Nr. 1 bei Kindern und Heimat beliebter Kinder- und Jugendserien wie SpongeBob Schwammkopf, Das Geheimnis der Hunters, Willkommen bei den Louds, Spotlight und Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Besonderes Programm-Highlight sind die jährlich stattfindenden Nickelodeon Kids' Choice Awards, eine starbesetzte Show, in der Kinder weltweit über die Preisträger abstimmen.Zu Nickelodeon gehören neben dem abwechslungsreichen Angebot im TV und Online außerdem der Bereich Consumer Products, Events und Freizeitangebote sowie Publishing-Produkte, wodurch Fans ihre Nick-Helden überall hin mitnehmen und in der echten Welt erleben können.Nickelodeon ist eine Marke der ViacomCBS Networks GSA. Für mehr aktuelle Informationen zu ViacomCBS Networks GSA und unseren Marken folgen Sie uns auf twitter.com/vimngermany, facebook.com/viacomcbsgsa oder besuchen Sie unsere Webseite unter viacom.de.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 