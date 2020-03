Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bleiben nicht ohne Folgen für die Lieferkette.Werttransportunternehmen schränken zunehmend ihre Dienstleistungen ein. Wertsendungen an Privatpersonen können nun nicht mehr ausgeliefert werden. Ophirum bietet Gold-Anlegern eine Alternative an. Wir dokumentieren die aktuelle Mitteilung: Sie können weiterhin Edelmetall kaufen - und zwar mit der Option "Einlagerung" Wir bieten Ihnen an, Ihre gekauften ...

