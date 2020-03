Software AG: Diese Nachricht macht Hoffnung

Positive Nachrichten sind derzeit rar gesät, umso erfreulicher ist es deshalb die neuste Nachricht bei der Software AG (WKN: A2GS40 / ISIN: DE000A2GS401). Der MDAX- und TecDAX-Konzern kündigte am Freitag an, dass die Dividende das sechste Jahr in Folge angehoben wird.

Dividendenerhöhung

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 soll demnach eine Dividende von 0,76 Euro ausgeschüttet werden. Das entspricht im Vergleich zur Dividende des Vorjahres (0,71 Euro) einem Plus von 7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,53 Euro errechnet sich damit eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Hauptversammlung wird verschoben

Außerdem gab die Software AG bekannt, dass die bisher für den 20. Mai am Firmensitz in Darmstadt geplante ordentliche Hauptversammlung verschoben wird. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 891 Mio. Euro (Vorjahr: 866 Mio. Euro), wie bereits Ende Januar mitgeteilt wurde.

