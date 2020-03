Die Aktie von Total zählt am Montag zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Das Papier steigt deutlich. Zu den auffälligsten Aktien am Aktienmarkt gehört heute die Aktie von Total. Das Papier verzeichnet derzeit einen Wertanstieg von 5,31 Prozent. Es hat sich um 1,29 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbessert und notiert bei 25,49 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...