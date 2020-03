Durch die Coronavirus-Pandemie sieht der Leoni-Konzern (WKN: 540888) "erhebliche Belastungen" auf sich zukommen. Sofortmaßnahmen sollen Schlimmeres verhindern. Die Aktie bricht um -10,34% auf 6,69 Euro ein.

Die heute getroffenen Maßnahmen umfassen Werkschließungen in Europa, Nordafrika und Amerika sowie die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland. Darüber hinaus gebe es vergleichbare Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten. Ziel sei es, den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu sichern. Wie hoch die Belastungen genau ausfallen werden, teilte Leoni nicht mit, dies sei noch nicht absehbar.

Eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion macht der Nürnberger OEM-Zulieferer von der "Dauer der Produktionseinschränkungen der Automobilhersteller" abhängig. Hierbei ist "von bis zu vier Wochen und möglicherweise länger" die Rede. Kürzlich hatte Leoni die Berufung von Sanierungsfachmann Hans-Joachim Ziems in den Vorstand mitgeteilt (wir berichteten).

