München (www.fondscheck.de) - "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln", so hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde die geplanten Anleihekäufe mit einem Volumen von 750 Milliarden eingeordnet, so Thomas Pohlmann, Leitung Betreuung ETF bei der Deka Investment GmbH.Außergewöhnlich ist auch die außerplanmäßige Korrektur der Prognosen im Makro Research, die unsere Volkswirte in dieser Ausgabe vornehmen, so die Experten von Deka Investment. Die Folgen der Corona-Pandemie, so schwer sie heute quantifizierbar seien, würden gravierend sein. Die globale Infektionswelle wirke ähnlich wie eine Naturkatastrophe - schnell und heftig. Der zeitversetzte weitgehende Shutdown in Asien, Europa und Amerika führe zu einer weltweiten "Blitz-Rezession", die globalen Wertpapier-Börsen hätten die heftigsten Kursrutsche seit der Finanzkrise 2008/2009 verzeichnet. Die Politik habe bereits weitreichende Gegenmaßnahmen aufgeboten, über deren Erfolg nicht zuletzt die Geschwindigkeit der Umsetzung entscheiden dürfte. ...

