FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Shop Apotheke sind am Montag in der Gunst der Anleger weiter gestiegen. Sie sehen in der Aktie einen Profiteur der Viruskrise und damit eine Zuflucht in diesen unsicheren Börsenzeiten. Dies trieb die Aktien am Vormittag um 7,7 Prozent nach oben auf 55,80 Euro und damit in Richtung des Vorwochen-Hochs. Da hatten sie in der Spitze erstmals seit November 2011 wieder 58 Euro gekostet.



Zwar bleiben klassische Apotheken zum Beispiel in Deutschland geöffnet, die Scheu der Kunden vor Ansteckungsgefahren könnte für die Online-Apotheke jedoch von Vorteil sein, so die Spekulation der Anleger. Die Experten der Commerzbank und der Privatbank Hauck & Aufhäuser hatten die Aktien in der vergangenen Woche als Profiteur oder "struktureller Gewinner" der Corona-Krise bezeichnet und die Papiere zum Kauf empfohlen./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

SHOP APOTHEKE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de