München, 23.03.2020. Der Vorstand der ATOSS Software AG hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die für den 30. April 2020 in München geplante ordentliche Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 auf einen noch zu bestimmenden Termin zu verschieben.Die Entscheidung steht vor dem Hintergrund des sich rasant ausbreitenden Coronavirus, einhergehend mit behördlichen Anordnungen in Bezug auf starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der ungewissen weiteren zeitlichen Entwicklung.Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch der beteiligten Dienstleister haben für die ATOSS Software AG oberste Priorität. Die Gesellschaft möchte durch die Verschiebung der Hauptversammlung aktiv dazu beitragen, der Ausbreitung des Virus im Rahmen von Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern Coronavirus entgegen zu wirken.Durch die Verschiebung des ursprünglichen Termins der Hauptversammlung erfolgen unter anderem auch die Beschlussfassungen über die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Auszahlung der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von Euro 2,55 je Aktie sowie über den im Rahmen der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln geplanten Aktiensplit zu einem späteren Termin.Die ATOSS Software AG strebt in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen und der Prüfung anstehender neuer Gesetze an, die Hauptversammlung zu einem frühestmöglichen neuen Zeitpunkt durchzuführen. Hierzu wird der Vorstand die Lage in den kommenden Wochen genau beobachten und einen neuen Termin zu gegebener Zeit kommunizieren.ATOSSDie ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates.