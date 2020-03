Shortseller wetten vermehrt auf sinkende Kurse - Milliardär Heinz Hermann Thiele kauft. Dieser verdoppelte seine Beteiligung am deutschen Airline-Krösus Lufthansa (WKN: 823212) wie am Freitag gemeldet auf knapp über 10 Prozent.

Thiele weiß, wie Investment geht, ist er Börsianern als Hauptanteilseigner von Vossloh oder Knorr-Bremse bekannt.

"Nahezu keine Buchungseingänge derzeit"

Nicht nur die Flottenerneuerung kostet Lufthansa Geld auch deren Stillstand, und das in Zeiten, in denen "nahezu keine Buchungseingänge" zu verzeichnen sind, wie CEO Carsten Spohr letzte Woche auf der Bilanzpressekonferenz sagte. Die hohe Wartungsintensität verursacht ebenso hohe Kosten. Die Konzernflotte umfasst 763 Maschinen, 106 davon geleast, die 2019 knapp 320 Destinationen in 102 Länder anflogen.

