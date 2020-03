Komplett schüsselfertige COVID-19 Shield-Software reduziert mithilfe von eigens entwickelten Datenfeeds, Quick-Start-Vorlagen und integrierten Modulen Coronavirus bedingte Störungen

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führender Critical Event Management (CEM)-Anbieter, gab heute die Einführung von COVID-19 Shield bekannt, einem neuen Paket von Coronavirus-Schutz-Lösungen für die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden, die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, die Sicherung der Lieferketten sowie die Senkung von Kosten und Verbindlichkeiten, die sich aus den Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie ergeben. In die speziell für diesen Zweck entwickelten Pakete von Everbridge fließen die 18 Jahre Krisenmanagementerfahrung des Unternehmens ein. Sie mildern die Auswirkungen des Coronavirus unter Einsatz der branchenführenden CEM-Plattform von Everbridge, die von über 5.000 Unternehmen weltweit genutzt wird, und unterstützen Organisationen bei der Identifizierung ihrer Risiken, dem Schutz ihrer Mitarbeiter und der Bewältigung von Störungen des Betriebs und der Lieferkette. Angesichts der raschen Ausbreitung der Krankheit bietet Everbridge ein Schnelleinsatz (Rapid Deployment)-Paket für Regierungen, Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen, das die Implementierung der COVID-19 Shield-Lösungen in weniger als 48 Stunden ermöglicht.

COVID-19 Shield umfasst drei neue, sofort einsetzbare Lösungen zur Unterstützung von Organisationen. Zu den individuell zugeschnittenen Angeboten gehört auch Know Your Risks, das mithilfe von standortspezifischen COVID-19 Benachrichtigungen vor organisationsrelevanten Risiken warnt. Diese Lösung bietet pandemiebezogene Situationsberichte (Situation Reports), die auf Basis der weltweit größten überprüften Datenbank für Risikodaten erstellt werden. Die Datenbank wird durch die maschinelles Lernen verwendende Analyse von über 22.000 Datenquellen aus mehr als 175 Ländern gespeist und von einem rund um die Uhr arbeitenden Team von Analysten geprüft, das lokale verifizierte Quellen überwacht. Zu den in Echtzeit bereitgestellten Informationen gehören Fallstatistiken, Reisewarnungen, Schließungen und Auswirkungen auf die Lieferkette, die alle automatisch mit den betroffenen Mitarbeitern und Anlagen eines Unternehmens in Bezug gesetzt werden.

Als zweite Lösung bietet COVID-19 Shield "Protect Your People", mit der kritische Reaktionspläne verwaltet und die Kommunikation mit betroffenen Mitarbeitern, Einsatz- und Führungskräften und weiteren Stakeholdern automatisiert wird. Protect Your People korreliert einen speziellen, von Everbridge entwickelten Bedrohungs-Feed zum Auftreten von Coronavirus-Fällen mit der zuvor besuchten, letzten bekannten und erwarteten Position von Mitarbeitern und unterstützt so Unternehmen dabei, die Risiken für ihre Organisation zu verstehen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Zu dieser Lösung gehören vorgefertigte, Coronavirus-spezifische Messaging-Vorlagen für Gesundheitsempfehlungen, Reiseverbote, Heimarbeitsrichtlinien und regelmäßige Überprüfungen des Wohlbefindens. Weiterhin können Organisationen Zonen mit hohem Risiko (Incident Zones) festlegen und bei Eintritt von Personen in solche Gebiete diesen Anweisungen zusenden.

Als dritte Lösung enthält COVID-19 Shield "Protect Your Operations and Supply Chains", die zum Schutz des Betriebs und der Lieferkette eines Unternehmens beiträgt, indem sie zusätzlich zum Mitarbeiterschutz automatisch Benachrichtigungen mit Sachanlagen, wie Büros und Einrichtungen, Produktionsstätten, Lieferanten und Lieferkettenwege, in Beziehung setzt. Protect Your Operations zeigt mögliche Auswirkungen auf Ihre Anlagen und Produktionsressourcen sowie Ihre Lieferanten und Vertriebswege auf, automatisiert zur schnellen Problembeseitigung die Einleitung von Standardbetriebsverfahren und erstellt zeitnahe Zustandsberichte zu wichtigen Abhilfe- und Wiederherstellungsaufgaben. Außerdem reduziert die Lösung die Haftung durch vollständige Prüfpfade und Berichterstattung nach der Ausführung von Maßnahmen. Durch Zeitgewinn und die Bereitstellung eines umfassenderen Bildes als Handlungsgrundlage versetzt die Protect Your Operations -Lösung Management-Teams in die Lage, proaktiv Maßnahmen zur Verringerung der Folgen des Coronavirus zu ergreifen.

Die COVID-19 Shield gewähren auch Zugang zum Everbridge Data Sharing Private Network, einem Netzwerk, über das Kunden Informationen öffentlich oder privat austauschen können. So kann beispielsweise ein Unternehmen Informationen mit lokalen Behörden und Gesundheitseinrichtungen austauschen, um mehr über die Situation vor Ort zu erfahren und seine als Reaktion eingeleiteten Maßnahmen besser zu koordinieren.

"Weltweit ist es weiterhin für Regierungen, Unternehmen und Gesundheitssysteme ein großes Problem, dem Coronavirus einen Schritt voraus zu sein", so Claudia Dent, SVP of Product Marketing bei Everbridge. "Everbridge arbeitet mit Tausenden von Organisationen zusammen und unterstützt sie in ihren Bemühungen um den Schutz ihrer Mitarbeiter und ihres Betriebs. In einer einzigen Woche versendeten unsere Kunden mehr als 30 Millionen Coronavirus-Mitteilungen, ein Beweis für den Bedarf an genauen und zeitnahen Informationen in einer sich schnell entwickelnden Situation."

"Weltweit haben Unternehmen einen ständigen Bedarf an relevanten Informationen und Erkenntnissen verzeichnet, die umsetzbar sind und schnell zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Lieferketten vor den Auswirkungen des Coronavirus eingesetzt werden können", so Rebecca Scorzato, Partner bei Control Risks, einem führenden spezialisierten Risikoberatungsunternehmen. "Als der seit 20 Jahren führende CEM-Anbieter ist Everbridge einzigartig positioniert, um diesem Bedarf gerecht zu werden und äußerst relevante Information bereitzustellen, die dazu beitragen, die Folgen dieses weltweiten Virusausbruchs zu verstehen und zu mindern."

In den letzten Wochen hat Everbridge eine Reihe von Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus ergriffen, darunter die Bereitstellung täglicher Aktualisierungen auf seinem Coronavirus Preparedness Hub, die Erstellung von Bereitschaftspaketen für den Notfall, die auf seinen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Kunden bei vorangegangenen großen medizinischen Notlagen aufbauen, die Veranstaltung von Webinars mit Experten auf dem Gebiet der Pandemie-Bereitschaft und die Zusammenarbeit mit Kunden, um sicherzustellen, dass ihre im Einsatz befindlichen Lösungen auf eine gesteigerte Aktivität infolge des Virus vorbereitet sind.

Everbridge nutzte seine umfangreichen, weltweit gesammelten Erfahrungen in der Bewältigung kritischer Ereignisse bei der Zusammenstellung der Ressourcen zum Coronavirus. Die CEM-Plattform erreicht über 550 Millionen Menschen in der ganzen Welt und wird von führenden F500-Unternehmen sowie Städten, Bundesstaaten und ganzen Ländern genutzt. Everbridge wurde von acht Ländern, mehreren Bundesstaaten in Indien und zahlreichen Bundesstaaten in den USA zum Schutz der Bevölkerung ausgewählt.

