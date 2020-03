Die Ölpreise an den internationalen Börsen in New York und London sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Die Kurserholung von Freitag hatte keinen Bestand. Tiefer ins Minus geht allerdings auch nicht wodurch nun beim Rohöl knapp 26 Dollar je Barrel Brent und knapp 23 Dollar je Barrel WTI das Maß der Dinge sind. Angesichts der immer neuen Hiobsbotschaften zur Corona-Krise, die den Markt über das ...

