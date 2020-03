Kulmbach (www.aktiencheck.de) - secunet Security Networks-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär": Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503, WKN: 727650, Ticker-Symbol: YSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Während DAX und Co ihre Talfahrt beschleunigen würden, würden am Markt immer wieder potenzielle Krisengewinner gespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...