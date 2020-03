BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung wird laut Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) alles dafür tun, die Auswirkungen der Corona-Krise auf Bürger und Wirtschaft zu mildern. "Wir werden mit aller Kraft uns dagegen stemmen, dass diese Krise entweder die Gesundheitsversorgung unserer Bürger in Frage stellt oder aber die wirtschaftlichen Abläufe dieses Landes", sagte der Finanzminister am Montag nach einer Sitzung des Bundeskabinetts. Das Kabinett habe dazu einen Nachtragshaushalt mit der Rekordsumme von 156 Milliarden Euro beschlossen.



Trotz der großen Herausforderungen sollten die Gesundheit und das Leben der Bürger, die Arbeitsplätze und die Wirtschaft gesichert werden. Die Bundesregierung nimmt nicht nur rund 122 Milliarden Euro für Hilfsprogramme in die Hand, sondern rechnet in diesem Jahr auch mit rund 33,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen.