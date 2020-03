Der DAX dreht am Mittag ins Plus, legt einen Sprint von fast 400 Punkten aufs Parkett. Zuvor haben die Futures in den USA einen ebensolchen Spurt absolviert. Der Dow hat ausgehend vom Tief rund 1.500 Punkte gewonnen. Marktteilnehmer reagieren damit auf neue Ankündigungen der US-Notenbank Federal Reserve.Neue Stützungsmaßnahmen der US-Notenbank Fed haben dem DAX am Montagmittag Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex kletterte auf ein Tageshoch. Mit 8.934 Punkten hat das deutsche Börsenbarometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...