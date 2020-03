ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk nach dem 20-prozentigen Kursrückgang seit Ende Februar von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 425 dänische Kronen belassen. Der Insulinhersteller zeichne sich durch sein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren und seine attraktive Gesamtrendite aus, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DK0060534915

