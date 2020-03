HelloFresh (ISIN: DE000A161408) ist besonders stark in den USA gewachsen und kommt jetzt auch noch in den MDAX (ersetzt Dialog Semiconductor) und hat in der Corona-Krise das richtige Geschäftskonzpt, Steinhoff International Holdings NV (ISIN:NL0011375019) gelingt ebenfalls der Aufstieg - die Rückkehr in den SDAX trotz ungeklärter Zukunft. Neben diesen beiden Werten schafften auf SNP, Godewind und Adler Real Estate den SDAX-Aufstieg. Wobei sich Godewind schon bald wieder verabschieden sollte, wenn die geplante Übernahme durch covivo zum Tragen kommen sollte. Und Adler Real Estate sollte nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...