Vor einigen Minuten könnte der Schalter vom derzeitigen Deflationsschock an den Kapital- und Warenmärkten auf einen potenziellen Inflationsschock umgelegt worden sein.Denn die US-Notenbank erklärte heute um 08:00 Uhr EDT (Eastern Day Time) unter der Überschrift "Federal Reserve announces extensive new measures to support the economy' nichts Geringeres als die ultimative Bazooka beziehungsweise QE Infinity beziehungsweise den Blanko-FED-Put.Damit soll der Coronavirus-Schock auf die Waren- und Geldmärkte gelöst werden. Denn den halbherzigen Maßnahmen zuvor hatten die Märkte nicht getraut. Das Gezerre über ein Sonderprogramm war in der Nacht im US-Kongress vorerst stecken geblieben.Sollten die angekündigten Maßnahmen der US-Notenbank vollumfänglich umgesetzt werden, was derzeit sehr wahrscheinlich ist, dürfte dies nach dem harten Aufprall bei den Edelmetallen vor allem jene Metalle elektrisieren, welche historisch vor allem sensibel auf eine Änderung des Preisniveaus reagieren. Und unter den 4 Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium ist dies Silber.

