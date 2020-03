Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne befindet, ist nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) "Stand jetzt gesund" und hat per Zuschaltung an der Sitzung des Bundeskabinetts am Montag teilgenommen. "Die Kanzlerin ist Stand jetzt gesund", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Sie sitzt nur im Home-Office", betonte der Bundesfinanzminister. Merkel sei aktiv an der Sitzung beteiligt gewesen.

Das Bundespresseamt hatte am Vorabend mitgeteilt, Merkel habe sich in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt mit einem Arzt hatte, der ihr eine Pneumokokken-Schutzimpfung gegeben hat. Dieser Arzt sei inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Daraufhin hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben", hieß es in der Mitteilung. Merkel werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen. "Auch in der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen", hieß es weiter.

(Mitarbeit: Hans Bentzien)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.