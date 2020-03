DORTMUND (dpa-AFX) - Die Rückkehr von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in das Teamtraining verzögert sich. "Wir werden auch in dieser Woche und zunächst befristet bis zum kommenden Montag kein Teamtraining haben", teilte Mediendirektor Sascha Fligge mit. Bis dahin sollen die Profis des Tabellenzweiten die von Athletiktrainer-Chef Andreas Beck erstellten Trainingspläne individuell umsetzen. Ursprünglich war am (heutigen) Montag die erste gemeinschaftliche Einheit seit der durch die Corona-Krise verursachten Unterbrechung des Teamtrainings geplant./bue/DP/mis

