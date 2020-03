In Tagen wie diesen sind Öl- und Gasaktien stark angeschlagen. Der weltgrößte Erdgasproduzent Gazprom befindet sich in einem explosiven Spannungsfeld: Zum einen macht dem Unternehmen die im Zuge der Corona-Krise niedrige Nachfrage zu schaffen. Zum anderen drücken die gefallen Öl- und Gaspreise die Margen des Gaskonzerns.Der Dividenden-Liebling hat sich von seinem Januar-Hoch fast halbiert. Charttechnisch wird die Aktie aktuell in einer Unterstützungszone zwischen 3,80 und 4,00 Euro aufgefangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...