An der Wall Street sind trotz Unterstützung der US-Notenbank Minuszeichen auszumachen.Der Dow Jones beging den Handel marginal leichter bei 19.028 Punkten, rutscht dann aber deutlicher ab. Aktuell verliert das Aktienbarometer 1,67 Prozent auf 18.853 Punkte.Zuvor hatte es kurzzeitig ausgesehen, als ob die Aktienkurse am Montag im Plus starten werden, statt nahtlos an die üppigen Verluste vom Wochenschluss anzuknüpfen. Die Ankündigung der US-Notenbank, praktisch unbegrenzte Anleihekäufe ...

