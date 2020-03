REYKJAVIK (dpa-AFX) - Die isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir bleibt nach einem positiven Coronavirus-Befund in der Schule ihres jüngsten Sohnes vorerst zu Hause. Sie selbst wurde nach dem bestätigten Infektionsfall in der Schule auf das neuartige Virus getestet und darum gebeten, bis zum Erhalt der Testergebnisse das Haus nicht zu verlassen, schrieb Jakobsdóttir am Montag auf Facebook. Das bedeute nicht, dass sie unter Quarantäne gestellt worden sei. Da sie aber alle anderen darum bitte, die Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu befolgen, tue sie das natürlich auch selbst. Mit den Testresultaten wurde noch im Lauf des Montags gerechnet.



In Island gibt es bislang knapp 600 bestätigte Infektionsfälle, darunter auch ein Abgeordneter der Piratenpartei sowie ein Mitarbeiter des Umweltministers Gudmundur Ingi Gudbrandsson. Der Minister hat sich deshalb in Selbstisolation begeben. Gestorben ist auf Island bisher nur eine Person an der neuartigen Krankheit, ein Tourist aus Australien./trs/DP/mis