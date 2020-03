TeamViewer AG: Beschleunigtes Billings-Wachstum im ersten Quartal 2020, Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 unverändertDGAP-Ad-hoc: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge TeamViewer AG: Beschleunigtes Billings-Wachstum im ersten Quartal 2020, Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 unverändert23.03.2020 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung")TeamViewer AG: Beschleunigtes Billings-Wachstum im ersten Quartal 2020, Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 unverändertGöppingen, 23. März 2020 - Aufgrund signifikant zusätzlicher Nachfrage für Remote Access und Home Working Lösungen seit der Verschärfung des Coronavirus-Ausbruchs zu einer Pandemie im März, erlebt die TeamViewer AG ("TeamViewer") derzeit eine substantiell erhöhte Billings-Entwicklung. In Verbindung mit einem guten Quartalsstart in den Monaten Januar und Februar, führt dies zu einem beschleunigten Anstieg der Billings und TeamViewer rechnet mit einem Billings-Wachstum für das erste Quartal 2020 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum in Höhe von 60% oder mehr.Aus heutiger Sicht geht TeamViewer von einer vorübergehenden Entwicklung aus. Daher und insbesondere angesichts des sehr unsicheren Geschäftsumfelds und den nicht vorhersehbaren gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise, bleibt der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 unverändert.Die Ergebnisveröffentlichung für das erste Quartal 2020 ist für den 12. Mai 2020 angesetzt.Kontakt:Carsten Keller Head of Investor Relations and Capital Markets***23.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: TeamViewer AG Jahnstraße 30 73037 Göppingen Deutschland Telefon: +49 7161 97200 81 Fax: +49 7161 60692 335 E-Mail: ir@teamviewer.com Internet: teamviewer.com ISIN: DE000A2YN900 WKN: A2YN90 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1004099Ende der Mitteilung DGAP News-Service1004099 23.03.2020 CET/CEST