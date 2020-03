Der deutsche Automobilkonzern Daimler AG (ISIN: DE0007100000) hält am Plan, eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro an seine Aktionäre auszuschütten fest, wie Daimler-Chef Ola Källenius am Montag in einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Montag) mitteilte. "Unser Vorschlag für eine Dividende steht, und es gibt keinen Anlass, zu diesem Zeitpunkt etwas zu ändern", so Källenius. Die ursprünglich für Anfang April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...