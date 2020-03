ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Buy" belassen. Der europäische Medizintechniksektor habe trotz seiner defensiven Charakteristik in den vergangenen fünf Wochen rund ein Viertel an Wert eingebüßt, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Damit sollte ein Rückgang der Konsensschätzung für den Sektorgewinn (EPS) 2020 von rund 25 Prozent eingepreist sein./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2020 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

