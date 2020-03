Bund und Länder planen zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung von Freelancern, Solo-Selbstständigen und kleinen Startups. Was du für die Soforthilfe tun musst und warum Kredite ein zweischneidiges Schwert sind. Während in vielen größeren Unternehmen angesichts der aktuellen Situation über Kurzarbeit nachgedacht wird, haben zahlreiche Solo-Selbstständige, Freelancer, Freiberufler und kleine Gewerbetreibende ? unter welchem Begriff auch immer man sie zusammenfassen will ? noch deutlich handfestere Probleme. Viele stehen offenbar vor einem starken Nachfrageeinbruch. Insbesondere viele Berufe aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...