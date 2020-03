marktEINBLICKE um 12: Erneuter Rückschlag für den DAX - Positive Nachricht bei der Software AG

Die Aktienmärkte tendierten am Montagmittag erneut schwächer. Der DAX gibt zeitweise um über 3 Prozent nach und notiert damit wieder im Bereich der 8.600er-Marke. Charttechnisch zeigen die Kurspfeile hier weiterhin nach unten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,5% 8.619 MDAX -3,3% 18.880 TecDAX -2,9% 2.280 SDAX -2,7% 8.067 Euro Stoxx 50 -3,1% 2.469

Die Topwerte im DAX sind Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Im Fokus steht am Montagmittag auch die MDAX- und TecDAX-Aktie Software AG (WKN: A2GS40 / ISIN: DE000A2GS401). Das Unternehmen will die Dividende das sechste Jahr in Folge anheben. Diese positive Nachricht konnte der Aktie am Montagmittag aber keinen Kursauftrieb verschaffen.

