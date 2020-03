Zwei frische Kaufempfehlungen inmitten der Corona-Krise haben am Montag den Aktien von Encavis kräftigen Auftrieb verliehen. Im weiterhin sehr volatilen Gesamtmarkt stiegen die im SDAX gelisteten Anteilsscheine des Solar- und Windpark-Betreibers am frühen Nachmittag um satte 7,4 Prozent auf 8,73 Euro. Damit bauten sie ihre kräftigen 15-prozentigen Gewinne vom Freitag aus. Am Donnerstag nach Börsenschluss hatte das Unternehmen zur Zahlenvorlage erklärt, für 2020 keine größeren Auswirkungen wegen ...

