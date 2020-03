Bei LEG Immobilien sieht man verhalten optimistisch nach vorne und erwartet im Gesamtjahr eine Steigerung des operativen Ergebnisses. Zudem zeigt die Verwaltung in einem Mehrpunkteplan ihre soziale Kompetenz. So verzichtet der Immobilienkonzern in Corona-Zeiten auf Kündigungen und auch auf Mieterhöhungen. Langfristig sehen wir die Aktie - nach der erfolgten Korrektur- auf einem guten Weg, das alte Rekordhoch wieder zu erreichen. Ein Einstieg könnte aber auch über ein Discount-Zertifikat erfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...