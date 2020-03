Der Manner-Vorstand revidierte wegen der Ereignisse um COVID-19 seinen Vorstandsbeschluss vom 12. März. Der Dividendenvorschlag wurde nun von 80 Cent je Aktie auf 40 Cent halbiert. Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates am 07. April sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre 756.000 Euro betragen, ...

