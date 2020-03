Berlin (ots/PRNewswire) - Website Slide-ins und Banner ermöglichen es, die Kommunikation zwischen Marken und ihren Kund*innen zu optimierenExponea kündigte heute an, dass ihr Weblayer-Feature bis Ende April kostenlos zur Verfügung steht. Damit möchten sie Unternehmen, die auf eine schnelle Website-Kommunikation mit ihren Kund*innen angewiesen sind, das Leben erleichtern.Weblayer, auch als Banner bekannt, sind Benachrichtigungen, die bestimmten Zielgruppen auf abgestimmten Website-Seiten gezeigt werden. Die Nachrichten laufen über HTML/CSS/Javascript - im Gegensatz zu klassischen Pop-up-Bannern, die häufig von Ad-Blockern gestoppt werden."COVID-19 hat die Dringlichkeit, mit der Organisationen weltweit kommunizieren, drastisch verändert.", sagt Amanda Elam, Chief Marketing Officer. "Wenn Kund*innen Websites besuchen, suchen sie nach einem schnellen Zugang zu Ressourcen und grundlegenden Informationen. Ohne eine offensichtliche Antwort, könnten sie davon ausgehen, dass es kein Business Statement gibt und zu einer Website eines Wettbewerbers wechseln. Mit Exponea können Kund*innen mit der Marke im Kontakt bleiben und während der Krisenzeit auf dem Laufenden gehalten werden. Wir halten es für ein einfaches und doch sehr effektives Tool, welches wir der breiten, globalen Community leicht verfügbar machen können."Exponea wird den kostenlosen Zugang zu seinem https://docs.exponea.com/docs/web-layers -Feature für alle Kund*innen und Marken verfügbar machen, die nach einer Möglichkeit für schnelle Kundenkommunikation über ihre Website suchen. Das Unternehmen wird auf Anfrage auch ein Use Case-Paket bereitstellen. Das Paket beinhaltet Templates für diverse Banner und Empfehlungen, wie man mehrere Kanäle erfolgreich mit Weblayern bespielen kann. Außerdem wird Exponea am 25. März um 10.00 Uhr ein Webinar hosten und anhand von Beispielen das Tool demonstrieren. Webinar-Teilnehmer sind angehalten ihre Cases und Herausforderungen zu teilen. Um sich für das Webinar zu registrieren, klicken Sie https://zoom.us/meeting/register/vpYodumgrDksasuDZexS1CevrWNNeYNd1g .Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1136590/Exponea_web_layers.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1136589/Exponea_Logo.jpgOriginal-Content von: Exponea DE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074681/100844882