Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street bekommt heute jede Menge Unterstützung von der Notenbank und der Regierung. Beide wollen die Märkte und die Wirtschaft mit aller Macht unterstützen. Der Dow Jones profitierte davon aber nur kurzzeitig. Bei den Einzelthemen geht es heute um HelloFresh, Delivery Hero, Shop Apotheke, Drägerwerk, Öl, ExxonMobil, Amazon, Microsoft, Danaher und GrubHub. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.