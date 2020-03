Performance trotz Sturm am Aktienmarkt? Wie das geht, erläutert Bernhard M. Klinzing, Redakteur des Frankfurter Börsenbriefs, im großen Interview im Rahmen von Bernecker TV. Aufzeichnung vom 19.03.2020. Schlaglichter dabei waren:



++ Wie geht Performance - in einer Crash-Börse?

++ Warum so viele Musterportfolios des Frankfurter Börsenbriefs?

++ Commerzbank - sind das Einstiegskurse?

++ Lufthansa - was ist von der Aktie zu halten?

++ Apple immer noch mit Virus-Nachwirkungen?

++ Gold als Alternative?

++ Welche Branchen erscheinen interessant?

++ Ansatz für Performance-Optimierung im internationalen Portfolio?

++ Wie sollte man sich im aktuellen Marktumfeld verhalten?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video.







oder alternativ über Copy/Paste:https://youtu.be/Z5TRW02glgU

