Die US-Notenbank hat die "Bazooka" nochmals nachgeladen und weitere Finanzmittel in Aussicht gestellt, um die US-Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen - allein, auch diese Maßnahme scheint am Markt zu verpuffen. Der Dow Jones sprang im Anschluss um die Meldung zwar zunächst um 1.000 Punkte in die Höhe, hat einen Großteil der Zugewinne jedoch wieder eingebüßt und notiert aktuell im Minus bei 18.891 Zählern. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

