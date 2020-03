Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta041/23.03.2020/15:35) - Scheitern des insolvenzrechtlichen Sanierungsplanes der Sanochemia Pharmazeutika AG aufgrund der eingetretenen Corona-Epidemie überwiegend wahrscheinlich



Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307), gibt bekannt, dass es aufgrund der sich verschärfenden Corona-Krise zu Umsatzeinbußen der Gesellschaft gekommen ist und weiter kommen wird. Dies hat die Investorengruppe dazu bewogen, die bereits auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhungsmaßnahme nicht zu zeichnen.



Der Masseverwalter hat daher damit begonnen eine Verwertung der Vermögenswerte der Sanochemia Pharmazeutika AG vorzubereiten.



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



