Die indischen Kapitalmärkte erlebten heute einen turbulenten Wochenstart, nachdem die Aktienmärkte ihren Handel nach einem Handelsstopp erstmals wieder aufnahmen. Dabei fiel die indische Rupie per Schlusskurs auf ein neues Allzeittief zum US-Dollar.Vorangegangen war in der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens eine Reihe von Krisenmaßnahmen zur Eindämmung der Panik. Premierminister Modi hatten sich am Wochenende für ein deutlich höheres Maß an Abschottung gegen die Ausbreitung des Corona-Virus entschieden.Denn die Infizierten-Zahlen sind bislang erstaunlich gering, wie auch ein Blick ins benachbarte Pakistan zeigt. Dort gibt es bei rund 217 Mio. Einwohnern aktuell 825 Infizierte und 6 Tote, während in Indien mit seinen 1,369 Mrd. Einwohnern bisher nur 425 Erkrankte und 4 Todesfälle verzeichnet wurden.

