Zu Beginn der Corona-Krise kam die Aktie von Siemens Healthineers deutlich unter die Räder. In der vergangenen Woche notierte der MDAX-Titel im Tief bei 28,50 Euro und damit nur noch marginal über dem Ausgabepreis von 28 Euro beim Börsengang im März 2018. Doch nach optimistischen Aussagen des Managements hat die Aktie sich etwas erholt. Auch am Montag stemmt sich der Medizintechnikkonzern gegen das schwache Marktumfeld.Mit einem Plus von knapp vier Prozent zählt die Healthineers-Aktie zu den stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...