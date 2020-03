FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 20. März 2020 erwartungsgemäß deutlicher als zuvor erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 17,381 Milliarden Euro auf 2.652,367 (Vorwoche: 2.634,986) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 5,288 Milliarden Euro ausgeweitet.

Die EZB hat in den vergangenen Wochen Beschlüsse gefasst, die eine Ausweitung der Anleihebestände bis zum Jahresende um 1.050 Milliarden Euro vorsehen. Das sind monatlich mehr als 100 Milliarden Euro, die die EZB allerdings nicht gleichmäßig verteilen muss.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen erhöhte sich in der vergangenen Woche um 13,029 (Vorwoche: +1,561) Milliarden auf 2.148,588 (2.135,559) Milliarden Euro, der von Unternehmensanleihen kletterte um 2,079 (+1,877) Milliarden auf 200,165 (198,086) Milliarden Euro, jener an Covered Bonds stieg um 1,301 (+0,948) Milliarden auf 273,141 (271,840) Milliarden Euro und bei ABS ergab sich ein Anstieg um 0,972 (+0,902) Milliarden auf 30,473 (29,501) Milliarden Euro.

March 23, 2020

