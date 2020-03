Fast Finance24 Holding AG: Absage der ordentlichen HauptversammlungDGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Fast Finance24 Holding AG: Absage der ordentlichen Hauptversammlung23.03.2020 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Fast Finance24 Holding AGISIN: DE000A1PG508 / WKN: A1PG50Absage der ordentlichen HauptversammlungDie auf den 1. April 2020 um 10:00 Uhr einberufene ordentliche Hauptversammlung der Fast Finance24 Holding AG, Frankfurt am Main, wird hiermit vor dem Hintergrund der sich stark ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) abgesagt und auf zunächst unbestimmte Zeit vertagt. Die im Bundesanzeiger am 20. Februar 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 1. April 2020 ist damit gegenstandslos.Berlin, im März 2020Fast Finance24 Holding AG Der VorstandKontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de23.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/ ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1004325Ende der Mitteilung DGAP News-Service1004325 23.03.2020